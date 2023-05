Uno de los directores de Tenería, Santiago Morett, se hizo célebre porque era incapaz de rechazar aspirantes, así que la escuela llegó a albergar 140 jaramaos, como se llamaba a los muchachos que no estaban inscritos y que, por tanto, no tenían derecho a vivienda ni alimentos. Se les llamaba así porque esperaban a que los estudiantes regulares terminaran sus alimentos y luego caían encima de las sobras, que generalmente eran verdolagas y jaramaos (rabanillos) de la hortaliza de la propia escuela.

Doña Minerva recuerda que en una ocasión el profesor Abelardo, quien había sido presidente de la FECSM, le dijo: Maestra, van a pedir su salida . Yo no tengo problema, profesor, si la piden, subo mis cosas a mi coche, agarro a mis hijos y me voy.

Al profesor Blanco le gustaba echar pimienta a sus historias, así que probablemente el hecho narrado nunca ocurrió, o no como él lo contaba, porque su hija, Minerva Blanco Ramírez, quien también era maestra en la normal de El Mexe, Hidalgo, no lo recuerda.

“La banda de guerra tocaba a las 5:30. El maestro de guardia iba a despertarlos. Comenzábamos clases a las 6 de la mañana. A las 7:30 había un descanso, para el desayuno y el aseo personal, y las clases se retomaban a las 9.

“Yo no creo en la vocación innata, te vas haciendo maestro en el ejercicio de la profesión. Y así se hacían los maestros en las rurales. Tomaban clases de didáctica, de estadística, de sicología del aprendizaje, de lógica y ética, de historia del arte, esas materias que ahora quieren desaparecer. Había también cursos de higiene escolar y, por las tardes, talleres que iban desde sembrar la milpa de la escuela a carpintería, herrería, costura, ya dependía de las condiciones de cada escuela.

“Los alumnos en las rurales tenían una formación ideológica, era una formación fundada en la libertad de pensamiento. Lo sé porque yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros, donde había un montón de maestras mochísimas, que ahí se tenían que morder el hábito, porque la educación tenía que ser laica.

“En las normales, los muchachos tenían que aprender a ser líderes de sus comunidades. La ceremonia de cada lunes, por ejemplo, estaba a cargo de un grupo, y por sorteo se decidía quién dirigía el Himno, quién hacía de maestro de ceremonias o quién pronunciaba el discurso. En todas las escuelas había banda de guerra y en algunas hasta orquesta.

Cuando egresaban, los maestros sabían bailar, recitar, medir parcelas, gestionar la luz eléctrica o el agua, y hasta pelearse con los inspectores.

Pregunto a la maestra Minerva cómo era la comida en los internados rurales. Dice:

“Mala. Sopa, guisado, tortillas. Y en las mañanas y las noches atole y pan, café y más pan. Pero, bueno, hay que tomar en cuenta que muchos de los alumnos venían de comunidades donde comer tres veces al día era un sueño. De cualquier modo, durante muchos años una de las luchas de los estudiantes fue por mejorar la alimentación. En El Mexe, las albercas y el nuevo comedor fueron resultado de tres huelgas. Los muchachos siempre exigieron que el gasto por alumno para comida se igualara con el del Colegio Militar; decían que se gastaba más en la comida de los caballos del Ejército que en la de los futuros maestros. Cuando ganaron el nuevo comedor también conquistaron que se duplicara el gasto de comida por alumno, entonces hubo hasta fruta.

Después del congreso de Saltillo, en 1969, desaparecieron la mitad de las escuelas normales rurales.

La maestra Minerva trabajó en la escuela rural de Palmira, Morelos, hasta que la cerraron para hacer una escuela técnica, como consecuencia de la participación de los normalistas en el movimiento de 1968.

Ya retirada, juzga que “el exterminio de la educación rural es algo que viene desde los 70. Luego quisieron sustituirlas con la Universidad Pedagógica Nacional, con el resultado de que han dejado languidecer a las normales y tampoco han apoyado plenamente a la UPN.

Por eso ahora hay zonas escolares, ya no se diga en secundarias, donde te puedes encontrar que hay un montón de maestros que no estudiaron en normales ni en la UPN. Dicen que enseñar puede hacerlo cualquier profesionista, pero yo no lo creo. Si para ser médico, abogado o informático debes estudiar esas disciplinas, ¿por qué para enseñar no?

El pasado 18 de mayo, junto a otros maestros, la profesora Blanco recibió, en el Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2022. Fue postulada por la doctora Gisela Salinas Sánchez, actual jefa de la oficina de la Secretaría de Educación Pública. En la carta de postulación se puede leer:

“Minerva Blanco Ramírez fue mi maestra en la ahora Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde contribuyó a la formación de cientos, o quizá miles, de maestros y maestras.

“Como muchos de mis compañeras y compañeros de generación, atesoro el compromiso, la dedicación y los conocimientos que la maestra Blanco fue capaz de ­transmitirnos.

“En el quehacer cotidiano en el aula y en el acompañamiento que nos brindaba durante nuestras prácticas escolares, la maestra Minerva Blanco se distinguió siempre por un profundo compromiso con los principios y valores de la educación pública.