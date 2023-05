César Arellano y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 29 de mayo de 2023, p. 14

Trabajadores jubilados y ex trabajadores de Mexicana de Aviación solicitaron al gobierno federal una prórroga para que puedan concretar la venta de la marca y bienes embargados de la aerolínea, que dejó de operar hace más de 12 años, luego de que la Secretaría del Trabajo les informó que el 5 de junio vence el plazo para formalizar el contrato.

Lamentaron que la operación de compraventa por cerca de 817 millones de pesos no se ha cerrado, debido a un amparo que promovieron 229 sobrecargos en retiro, ajenos a la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam). Informaron que la venta de activos está detenida hasta que se resuelva el recurso sobre la marca de la aerolínea, valuada en 400 millones de pesos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, un grupo de 229 sobrecargos jubilados promovió un amparo, que busca que parte de los recursos de la transacción sea sólo para sus representados y no para los 6 mil 500 trabajadores de la empresa aérea. “Se pidió una prórroga a la Secretaría del Trabajo y esperamos a ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que un juez difirió la audiencia donde resolverá este tema para mediados de junio.

Si no se venden estos bienes, se siguen devaluando. La marca cada día vale menos y los bienes tienen una plusvalía, pero no hay dinero para darles mantenimiento. O le entramos al acuerdo con el gobierno o se agota el recurso jurídico; el riesgo es que no se concrete la venta.

En enero pasado, el gobierno federal y los sindicatos acordaron la compra de la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México, por un monto de casi 817 millones de pesos, que serán repartidos entre los trabajadores.