De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 29 de mayo de 2023, p. 3

En apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, miles de personas se manifestaron ayer en al menos 18 estados del país.

Puntualizaron que se debe defender al máximo tribunal de las constantes agresiones en las que, dijeron, incurre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reprocharon que no se puede permitir que desde las mañaneras ataque la autonomía de la Corte y de la ministra Piña.

La mayoría de las movilizaciones fueron poco concurridas; sin embargo, en Veracruz hubo protestas en 50 municipios. Los contingentes más representativos fueron los de la capital Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos. Según datos de los organizadores, participaron alrededor de 3 mil 500 ciudadanos.

En ciudades como San Luis Potosí; Monterrey, Nuevo León; León, Irapuato y Celaya, en Guanajuato; Aguascalientes capital y Guadalajara, Jalisco, se congregaron cientos de manifestantes.

Menos de 100 ciudadanos participaron en marchas en las ciudades de Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez y Chihuahua capital; Pachuca, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Oaxaca; Puebla; Tlaxcala; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo, y Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas.

En las movilizaciones se corearon consignas como ¡La Corte no se toca, la Corte no se toca! , ¡La ley es la ley, la ley es la ley! , ¡Se ve se siente, la Corte no se vende!

En Veracruz, durante su intervención, José Manuel de Alba, doctor en derecho y magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, señaló: