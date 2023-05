Rebuscan, enredan, tuercen y cambian de nombre todo con el fin de mantenerse cómodos. Hoy se dan golpes de pecho por los fracasos para ir al Mundial Sub-20 y París 2024, y temen que la Copa del Mundo 2026 los sorprenda nadando sin bañador. Su solución resultó extender certificado de defunción a la Liga de Expansión, y para no ridiculizarse le mantendrán el nombre con una leve variante, a partir de enero será Expansión Sub-23. En realidad, no hay voluntad de restablecer el descenso-ascenso.

La Liga de Expansión, que vio la luz en 2020, había logrado cierto crecimiento a duras penas. Los federativos son responsables de lo mismo que critican, la acusaron de carecer de estructura y de no ser viable financieramente; no obstante, la condenaron a jugar martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde, lo que impide a los equipos tener mejores ingresos por taquilla y esquilmos… Así son los ingeniosos hombres de pantalón largo, como dicen una cosa dicen otra, siempre andan de ocurrencia.

El desconcierto y desazón no sólo es para los clubes que sueñan con escalar al máximo circuito, como Leones Negros, Potros, Mineros de Zacatecas y Venados de Yucatán –los cuales ya ingresaron su documentación en la FMF–, sino también golpea el ánimo de estrategas mexicanos que vieron en la Expansión una opción para seguir dirigiendo en el país; luego de la tendencia en Primera División de contratar sólo foráneos, ahora dirigirán a fuerzas básicas. Sin embargo, el golpe principal es para los aficionados.

La liga estaba cumpliendo su función de proveer de talento al máximo circuito, la misma federación, a través de sus boletines así lo reflejaba, pero en el futbol mexicano es muy difícil encontrar claridad y franqueza , lamenta Sosa, quien está por renovar contrato con Leones Negros. Donde no se midieron fue en el repechaje, la misma gata pero revolcada, ahora se llama play in y sólo implica para las voraces televisoras un partido menos.

Algunos tienen la fe puesta en Juan Carlos Rodríguez, nuevo titular de la FMF, bajo su mando anhelan ver un giro radical. Lo conozco. No es ningún títere, negoció mucho para aceptar el cargo y sin duda tendrá voz y voto. Emilio Azcárraga Jean quiso llegar con él a la junta de dueños, para dar cierta impresión , pero “no se va a prestar (avalando) todas las conclusiones que anunciaron en la asamblea; lo que no vaya en pro del deporte, no pasará… ¡No pusieron a un tinterillo!”, exclama José Luis Sánchez Solá.

El Chelís Sánchez Solá indica que en oc-tubre o noviembre próximos La Bomba Rodrí-guez tendría listo a su equipo de trabajo, inclu-so nuevo presidente de la FMF para enseguida ungirse como alto comisionado y todo mundo le va a reportar a él … Hay temas de máximo interés, como la reducción de extranjeros en la cancha, que en una burla pasa de ocho a siete, mientras la multipropiedad tiene temblando a Grupo Pachuca, el cual busca salidas desesperadas para seguir con Tuzos y León.

Descafeínados los partidos de ida de semifinales en la Liga Mx Femenil, todo se define hoy en la Sultana del Norte en los choques de vuelta Tigres-América y Monterrey-Tuzas… Ana Laura Galindo continúa dando buenas cuentas y lleva buen paso con la Sub-20… Un timonel nacional menos en la baraja con la salida de Víctor Vucetich de Rayados… El miércoles, final de Concacaf: León recibe a LAFC de Carlos Vela… Veljko Paunovic, sin duda, fue el personaje del Clausura 2023.