Para algunos, nunca hay suficientes armas. Trump declaró recientemente que para muchos ciudadanos si no tienen una arma, no se sentirán seguros , ya que hay 700 millones de armas en el país. Para variar, su discurso estaba lleno de falsedades, incluido el hecho que sólo (¡sólo!) hay unos 400 millones de armas de fuego. El país sigue siendo el más armado, y por lo tanto el que padece más muertes por balas, del mundo desarrollado .

Siguen luchas sindicales de un movimiento laboral que está resucitando en el país, incluida ahora la huelga del gremio de más de 11 mil 500 guionistas de películas y televisión a nivel nacional que estalló a principios de mes y que cuentan con la solidaridad del gremio de actores, como también de otros sindicatos como el de los maestros y el de servicios. La disputa para un nuevo contrato colectivo no es sólo sobre salarios, sino además acerca de protecciones ante nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Hay sorpresas, David Simon, el gran creador de series como The Wire, reporta que en su ciudad de Baltimore, en el partido de los Orioles en su estadio, se rompió la tradición de tocar en la séptima entrada la canción patriótica espantosa God Bless America de Irving Berlin –lo cual se hace en casi todos los partidos de beisbol profesional en el país– y en su lugar se tocó This Land is Your Land, del legendario cantautor rebelde Woody Guthrie.

La Biblioteca Pública de Brooklyn está ofreciendo a adolescentes por todo el país una tarjeta electrónica para tener acceso a todo libro y texto prohibido por las autoridades locales y estatales en otras partes del país incluyendo al poema de la joven Gorman. A la vez, se lanza un proyecto de Move.on para un móvil de libros prohibidos con el propósito de manejar un camión por todo el estado de Florida para regalar los libros censurados por el gobernador y sus cómplices. Esto es sólo parte de una respuesta masiva de bibliotecarios, escritores y defensores de libertades civiles alrededor del país. Esta resistencia es donde se encuentra el antídoto a tanto temor, odio y resentimiento. “A veces nos gusta hacer las cosas agradable y fácilmente. Pero parece que nunca logramos hacer todo agradable y fácil… porque a veces nos gusta hacer las cosas agradable y duramente”: Tina Turner.

Tina Turner. Proud Mary https://youtu.be/TTfYnRQgKgY