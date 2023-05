E

n repetidas ocasiones, la columneta se ha afiliado a la versión de que la cosecha de mujeres nunca se acaba; sin embargo, ha sostenido también la convicción de que, desde los orígenes, esta cosecha nació con mal fario: cuando desde del Altísimo se condenó a la primera generación de esa cosecha femenina a horrendas penalidades que se había granjeado al haberse dejado seducir por un asqueroso [email protected] (¿la serpiente o el serpiento?). Como ven, la desigualdad de género es en verdad histórica, pero gracias a la generosa ubicuidad de la @ nos libramos de cometer a estas alturas un pecado discriminatorio. El entripado celestial fue cósmico (no podía ser de otra manera). Por eso los castigos fueron inconmensurablemente rudos y eternos para la pareja originaria y sus descendientes, o sea, nosotros meros. Hasta antes del flagrante desacato, Adán y Eva, huéspedes honorarios del maravilloso Paradise Resort en el que habían sido alojados, fueron luego fulminantemente echados a la calle, víctimas de un violento y cruel desahucio.