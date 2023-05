Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de mayo de 2023, p. 28

Toluca, Méx., En pleno cierre de campaña de la candidata a la gubernatura mexiquense por la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, simpatizantes priístas y perredistas protagonizaron ayer una trifulca entre ellos, en la que incluso se aventaron sillas colocadas para el acto.

En calles aledañas a la Plaza de los Mártires, en el centro de Toluca, partidarios de ambos institutos políticos –los militantes del tricolor ataviados de rojo, los del sol azteca de amarillo– se gritaron insultos y se arrojaron objetos diversos al menos dos horas antes de que llegara la abanderada.

No se precisó el motivo del zafarrancho, que periodistas no observaron directamente por estar a unos 80 metros del sitio del zipizape y detrás de vallas metálicas; no obstante, versiones aseguraron que la razón del diferendo fueron reclamos por lugares apartados en el templete.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo simpatizantes del PRI lanzan sillas al lugar donde se encuentran los del PRD. Éstos regresan los sillazos, mientras el moderador del evento pide reiteradamente con un aparato de sonido mantener la calma.

Una vez que comenzó el acto de cierre regional de campaña, éste se desarrolló con normalidad.

Más tarde, el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, dijo durante un acto de su candidata, Delfina Gómez, también en la capital mexiquense, que mientras los otros ya se agarraron a sillazos, aquí estamos bailando y festejando porque por fin se va a hacer realidad este cambio .

Del Moral aseguró que ganará los comicios del 4 de junio y que su triunfo iniciará una serie de derrotas de Morena en todo el país. Sostuvo que sus adversarios cometieron un gran error al subestimarla y cantar victoria antes de iniciar la campaña . Recalcó que no sólo se impondrá en la votación, sino que lo hará de forma contundente .

Arropada por los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, así como por decenas de diputados locales y federales, senadores y algunos alcaldes, Alejandra del Moral movilizó a sus huestes para ocupar las calles de Lerdo, Bravo, Independencia, Primo de Verdad y Rivapalacio, en el primer cuadro de Toluca.