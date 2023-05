Lo anterior fue resuelto luego de que este medio dio a conocer un video en el que la servidora pública condiciona la entrega de recursos económicos en la unidad habitacional La Fortaleza, ubicada en Tepito, a cambio de no permitir el ingreso de partidos políticos diferentes al suyo.

Durante la investigación de la denuncia, que fue interpuesta por el partido Morena de la Ciudad de México, el IECM requirió información diversa a Cuevas, quien confirmó haber sostenido una reunión con los vecinos de la unidad habitacional mewncionada por motivos de su agenda de trabajo; sin embargo, pese a la publicación del video, negó que haya realizado el pronunciamiento en el que condiciona la realización de trabajos de mejoramiento.

En el video, hecho público por este diario, Cuevas dijo: “Yo me voy a encargar de que quede muy bien su lugar habitacional, pero si yo sé que entra otro partido político, que entra otro partido y empiezan a gritar, yo me retiro con mi equipo, (…). Si en un mes, y mes con mes que ustedes nos vayan evaluando, no les gusta y quieren dejar entrar a alguien más, es su problema, es su tema”.

En el resolutivo fue rechazado un procedimiento sancionador por el uso indebido de programas sociales con fines electorales, ya que al momento de haber pronunciado el mensaje no había ningún proceso electoral en curso.