Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de mayo de 2023, p. 4

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará un proyecto que ordena de nueva cuenta eliminar extractos de la mañanera y vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de hacer manifestaciones político-electorales que vulneren los principios constitucionales en la materia.

En esta ocasión el análisis se refiere a la conferencia del pasado 15 de mayo, con lo que sumarían ya cuatro mañaneras reconvenidas por la autoridad electoral por contener posibles afectaciones a los comicios locales en curso.

Sí se advierte un riesgo fundado de que las conductas denunciadas se sigan presentando y se generen daños irreparables a la equidad de las contiendas electorales , se indica en el proyecto elaborado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez.

Las anteriores resoluciones, por parte del TEPJF, fueron en cuanto a las conferencias de los días 9 y 11 de mayo, mientras en la del 24 de mayo las medidas cautelares ahora sí fueron concedidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el documento que será votado en breve se pide al mandatario que evite llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos, movimientos electorales o personas, así como expresiones equivalentes . Lo insta a no usar recursos públicos en propaganda con fines electorales, en particular porque existe un especial deber de cuidado del funcionario.

También vincula a la Consejería Jurídica y la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República a apegarse a estas medidas cautelares, específicamente durante la emisión de la mañanera.