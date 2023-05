C

on el dinero que me regaló mi primo Fulgencio salvé mi negocio y ya es más conocido. Sigue siendo pequeño, pero así está bien. Desde que terminó la pandemia las ventas han mejorado algo, mas no lo suficiente como para contratar a un ayudante, y yo sola no podría atender un comercio más grande.

Instalé el estanquillo en lo que era mi sala-comedor porque el cuarto tiene sus ventajas: no necesito pagar renta extra, da a la calle, es amplio y de techos tan altos que pude instalar un tapanco que uso como bodega. El día que inauguré mi changarro todos me recomendaron que mandara hacer un rótulo para colgarlo encima de la puerta, de modo que lo vieran las personas que cruzan rumbo a la terminal. El consejo me pareció muy bueno, pero no lo seguí porque no encontraba un nombre distinto a los de otros negocios, que resultara pegajoso y, sobre todo, que me trajera buena suerte.

II

Hasta la fecha, creo en ella. Por aquí, los vecinos seguido organizan rifas. Cuando me sobra un centavito participo en alguna, pero nunca me he ganado ni un cenicero. Aunque le ponga buena cara, la suerte no está conmigo; en cambio, sigue a mi primo Fulgencio, quien me asegura no creer en ella. Hace muy mal en decir eso porque un día le pagará su ingratitud.

Siempre he pensado que la buena suerte es la otra sombra de Fulgencio. De chamacos, seguido les ganaba en los volados a los dulceros, y cuando íbamos a las ferias de la parroquia, mi primo por lo general volvía con algún premio. Enseguida iba a llevárselo a su abuela y ya con eso ella se lo perdonaba todo y lo veía como al mejor y más inteligente de sus nietos, aunque él haya reprobado tres veces el cuarto de primaria.

Hablo en serio cuando digo que su buena suerte permaneció fiel a Fulgencio. En la Lotería seguido se ha sacado reintegros, y en los tres últimos se ganó dos premios. Me dijo que no habían sido gran cosa, y no lo dudo, el caso es que con ese dinero pudo abrir un negocio.

Cuando Fulgencio me invitó a ver el local donde iba a ponerlo y le pregunté qué vendería allí, me dijo que nada más refrescos, frituras y tortas. Me pareció que, en una zona donde abundan las fondas y las loncherías, con eso no iba a salir adelante. En una palabra, pensé que la suya era una mala inversión, pero me equivoqué: un paisano que andaba ahorcado por las deudas le vendió baratísima una de esas maquinitas de juego que les encantan a los chamacos. Ya nada más con eso el negocio se le fue para arriba. ¿No tengo razón al decir que la buena suerte es –¿o era?– la sombra de Fulgencio?

III

Un domingo, después de cerrar mi negocio, me pasé a la casa de Rosario, mi vecina, porque me había invitado a su cumpleaños. Estaba bien fastidiada y sin haber comido, pero me pareció feo no ir aunque fuera un ratito. Allí me encontré a Fulgencio, muy contento y muy echado pa’delante, contándole a todo el mundo que le iba muy bien con su negocio y haciéndole bromas a Rosario.

Ella, desde luego, se deshacía en amabilidades con el primo, y no porque él sea muy guapo –es más bien feo y bien copeteado–, sino por el interés del dinero. Casi iban a dar las ocho, a esas horas ya tenía mucha hambre, y cuando me levanté para servirme un poco de tinga, Rosario se me acercó y me dijo, así como muy extrañada, que no se explicaba de dónde le salía tan buena suerte a Fulgencio.