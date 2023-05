Eirinet Gómez

Domingo 28 de mayo de 2023

Xalapa, Ver., Académicos, defensores del medio ambiente y activistas sociales protestaron en la Plaza Lerdo de esta ciudad por las detenciones arbitrarias que la fiscalía estatal llevó a cabo contra Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café; Viridiana Bretón, periodista y ex alcaldesa panista de Ixhuatlán del Café, así como de los productores Crisanto Valiente, Minervo Cantor y Abraham Cabal.

Eligio Ruiz González, cafetalero y hermano de Cirio Ruiz, dijo que en los arrestos no se acató el debido proceso ni se respetó la presunción de inocencia, ya que no se les enviaron citatorios previos, no los llamaron a comparecer ni les notificaron que había una investigación en su contra por presunta responsabilidad en un incendio ocurrido en enero de 2022 en las bodegas de Agro Industrias Unidas de México (AMSA), con sede en el municipio de Ixhuatlán del Café.

Para nosotros, estas detenciones son un mensaje político, un acto de intimidación para que nadie se defienda del abuso del mercado; para que nadie proteste contra quienes castigan el precio del grano , dijo.

El pasado viernes Cirio Ruiz, con más de 40 años de líder cafetalero y promotor del comercio justo y precios dignos para el grano de calidad, y las otras cuatro personas fueron aprehendidos y presentados ante un juez de control que les imputó el delito de estragos, decretando como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año, dentro del proceso penal 119/2023.

Todos fueron trasladados al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, en la zona centro de Veracruz, en espera de que el 31 del mes en cruso continúe la audiencia para definir su situación jurídica.