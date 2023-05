Leopoldo Ramos

Domingo 28 de mayo de 2023

Saltillo, Coah., Luego de que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declinó a favor de Armando Guadiana Tijerina, candidato a gobernador de Morena en Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien fuera su abanderado, aseguró que no renuncia a la contienda y seguirá hasta el final con el partido estatal Unidad Democrática de Coahuila (UDC), con el cual el Verde iba en alianza.

Expresó: No me van a doblar, no voy a declinar. Se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato (Guadiana) no va a ganar, no representa el cambio que los coahuilenses buscan .

No nos vamos a vender, no te vamos a traicionar, seguiremos firmes en nuestra convicción democrática de cambiar nuestro estado. Sé que cuento con ustedes (los ciudadanos) y Coahuila cuenta con Lenin Pérez y Unidad Democrática de Coahuila.

Las campañas electorales finalizarán el miércoles próximo y dijo que seguirá en la contienda porque yo tengo el respaldo de los liderazgos y de la militancia del Partido Verde en Coahuila, y de mi partido UDC .

La ruptura de la alianza Rescatemos Coahuila (PVEM-UDC) no tendrá efectos legales, pues las boletas que se utilizarán están impresas y en el caso de la votación para gobernador, Pérez Rivera aparecerá en los apartados de UDC y PVEM.

Además, de acuerdo con el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, en la legislación electoral estatal no existe la figura legal de disolución de coaliciones, por tanto, los votos que cada partido reciba no se pueden transferir.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, y el coordinador de los senadores de ese partido, Manuel Velasco, anunciaron que su partido deja la alianza con UDC y pidió el sufragio para Morena y Guadiana. En el anuncio estuvo el dirigente nacional, Mario Delgado.