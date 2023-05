De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 28 de mayo de 2023, p. a12

Reconocido como uno de los mejores pilotos en circuitos callejeros, Sergio Pérez estrelló su Red Bull en la primera fase de calificación del Gran Premio de Mónaco, la carrera que ganó en 2022 y ahora saldrá último, mientras que su coequipero Max Verstappen lo hará en punta.

Es un golpe muy duro en lo personal. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error así. Un yerro tan costoso. Venía en el inicio de Q1 encontrando los límites po-co a poco y de repente perdí el auto de atrás; ya no pude salir de ahí ni irme a ningún lado. Un golpe durísimo y estoy muy apenado con todo mi equipo, veníamos haciendo muy buen trabajo y teníamos una gran oportunidad. No puedo creer lo que hice , lamentó el mexicano,

Los cambios que hicimos fueron todos naturales y pocos, simplemente no me esperaba que el auto me girara tanto de atrás. Cambiamos un poco el balance mecánico, pero tampoco nada drástico como para hacer ese problema , explicó sobre el fuerte choque en la curva uno, Sainte Devote, dañando severamente su RB19.

Christian Horner, director de Red Bull, dijo que el equipo anali-za la posibilidad de cambiar el chasis completo.