Alberto Aceves

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 28 de mayo de 2023, p. a10

Guadalajara, Jal., Falta un paso más, todavía no ganamos nada , recalca el ser-bio Veljko Paunovic con insistencia, mientras observa que en varios puntos de Guadalajara se prepara una fiesta monumental en caso de que Chivas se corone en la fi-nal del futbol mexicano contra Tigres. Aunque el empate sin goles en la ida ha generado un estado de optimismo en la ciudad, el entrenador del equipo rojiblanco prefiere convertir los elogios desmedidos en un nuevo problema a resolver.

Si tiene malquerientes por su manera de defender de visita, eso a Paunovic ya no le inquieta. El futbol se juega con la cabeza, el corazón y huevos , afirma y no le hace falta que sus rivales lo entiendan. Más que un plantel poderoso, lo que ha llegado al partido definitivo por el campeonato de la Liga es una banda de amigos que dejó los egos bien guarda-dos desde hace tiempo.

El Rebaño se hizo fuerte caminando tras un inicio de torneo que le puso el pecho a sus propias inseguridades. Pero nada de eso habría sido posible sin la alegría compartida que faltó en tantos ciclos anteriores, compinches divirtiéndose algunas veces y poniéndose serios en otras. El viejo lema mosquetero de uno para todos y todos para uno renovó así su vigencia futboletera de la mano de Paunovic, hombre que rompió el mito de las lejanías geográficas.

Todos estamos a muerte con él, porque nos ha inyectado la confianza de hacer historia en este club , mencionaba el capitán Fernando Beltrán en su visita a Nuevo León, como si Chivas fuera un semillero donde los jóvenes se raspan las rodillas y en cada victoria encuentran un baño de felicidad.

Es cierto que quedan 90 minutos, pero este equipo eliminó en la liguilla a sus dos clásicos rivales (Atlas y América, en cuartos de final y semifinales), algo que no hace cualquiera , señala el ex futbolista Alberto Venado Medina, campeón en 2006 con el Rebaño en una final inolvidable contra el Toluca. Hay jugadores con mucha calidad y jóvenes que vienen empujando fuerte desde fuerzas básicas. Ese complemento es lo que nos tiene hasta aquí .

Locura rojiblanca

En las principales avenidas de la Perla Tapatía, los comerciantes ofrecen banderas y camisetas con los colores rojiblancos. Si salen campeones, la ciudad va a ser una locura , advierte don José Melgar, taxista entrado en años que aprovecha la gran demanda del partido para multiplicar sus ganancias con viajes que van del aeropuerto hasta el estadio Akron, casi de punta a punta. Desde que empezó la liguilla, todo mundo anda en las calles con su camiseta de Chivas .