elebrando al magisterio el 15 de mayo de 2023 el presidente López Obrador reiteró que vamos a seguir analizando –y no hacer a un lado– la posibilidad de aumentar –antes de que termine mi mandato– el monto de las pensiones para corregir el retroceso impuesto durante el periodo neoliberal al magisterio y a todos los trabajadores. Eso fue un agravio mayor porque en los sistemas de pensiones –antes de que hicieran la reforma constitucional– el maestro se jubilaba y recibía su sueldo completo. A partir de esas reformas, trabajadores del Seguro Social y maestras/os terminan su tiempo de labor, se jubilan, pero ya sólo van a recibir 40 por ciento del salario. Eso no se debe de olvidar. En ese entonces estábamos en la oposición y nos manifestamos. Acudimos al Poder Judicial. Se promovieron miles de amparos. El Poder Judicial, de manera injusta y actuando como alcahuetes del Poder Ejecutivo y de los tecnócratas corruptos, validaron esas reformas. Entonces, antes de que terminenos, vamos a buscar la forma de enderezar este entuerto: dejar a maestras/os con jubilaciones dignas como lo merecen.

Frente al fallo de la SCJN que obliga el pago de pensiones en veces de la UMA y no del salario (17/2/21), AMLO quiere que, llegando al retiro, existan pensiones mayores. Pero sólo aumentando la pensión para adultos mayores –en realidad un apoyo–, no resuelve. Ni siquiera actualizando el valor de las UMAS, como comunicó en Guelatao (21/3/21). Tampoco resuelve el comunicado SAT (1/2/22) que informa que los ingresos por jubilación/pensión están exentos de ISR cuando no excedan 43 mil 299 pesos mensuales: 15 UMAS.

Ninguna de las dos medidas, ciertamente oportunas, atiende a los afectados por la SCJN: trabajadores activos que pasarán a retiro con pensiones ganadas por años de servicio.

En conferencia matutina (5/3/21), AMLO admitió estar consciente de la injusticia y ofreció enfrentarla . Contemplo un mecanismo de compensación , observó. Luego, en la mañanera (12/3/21) precisó: ¿Qué estoy pensando? Seguir aumentando el salario mínimo. Y, al mismo tiempo, que se resuelva mediante un acuerdo, una ley, un incremento a las pensiones: van a recibir más los pensionados , dijo.