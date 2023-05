1.H

enry Kissinger hoy está cumpliendo 100 años. Pocos estadistas han ejercido tanto poder, han generado tanto sufrimiento y −con razón− han sido acusados de tantas cosas. Algunos de sus variopintos acusadores −como Christopher Hitchens (1949), el enfant terrible de la izquierda vuelto un neoconservador, autor de un alegato para enjuiciar al genio de la geopolítica por crímenes de guerra ( The Trial of Henry Kissinger, 2001, pp. 145) o Anthony Bourdain (1956), el chef-celebridad que remarcó que si una vez alguien haya estado en Camboya (la operación secreta de bombardeo ideada por Kissinger mató allí al menos 100 mil civiles) nunca dejará de querer matarlo a golpes con sus propias manos y nunca podrá observar las exageradas adulaciones de este cerdo traicionero, prevaricador y asesino sin atragantarse −, ya están muertos. Pero no Henry. Henry se niega a morir.

2. Greg Grandin en su devastador, tanto para Kissinger como para todo el sistema estadunidense, libro: Kissinger’s Shadow: The Long Reach of America’s Most Controversial Statesman (2015, pp. 270), en una sección titulada Un obituario predicho −¡cuántos de estos esperan fútilmente en los cajones a lo largo del mundo!− recuerda la lista de acusaciones y otros, aparte de Camboya, lugares estripados por este Premio Nobel de la Paz (cuando se lo dieron a Kissinger se dijo con razón que la sátira política ha muerto ): el propio Vietnam, Laos, Indonesia/Timor, Bangladesh, Chipre, Chile, Argentina, Uruguay. A la vez Grandin recordaba que hasta hoy en día el mejor retrato de él es el libro de Seymour Hersh, el famoso reportero de investigación, The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (1983, pp. 698), donde Hersh lo expone como un paranoico acicalado suspendido entre la crueldad y la adulación para avanzar su carrera . Pequeño en sus vanidades y andrajoso en sus motivos Kissinger bajo la pluma de Hersh es, no obstante, shakespeariano, porque su mezquindad se juega a escala mundial con consecuencias épicas (p. 5). Qué más que añadir.