uál será la respuesta de la bancada de Morena y del propio gobierno del presidente López Obrador ante lo insólito que ocurre en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)? Revelador de los tiempos que corren, ahí aparece una respuesta al asfixiante poder burocrático que mantiene en crisis a no pocas universidades públicas y autónomas. Con el respaldo del Frente Nacional Estudiantil por la Autonomía de la UPN y la mayoría de las y los profesores y trabajadores administrativos, muchos sindicalizados, después de un largo itinerario (cuatro años) de discusión a nivel de tierra en donde prácticamente no quedó ninguna sede estatal sin oportunidad de plantear su punto de vista, se constituyó un Congreso Nacional Universitario (CNU) –asamblea directa de los integrantes de toda la comunidad– que ha definido ya los grandes y más trascendentales rasgos de lo que en conjunto miles de integrantes quieren que sea la nueva Universidad Pedagógica Nacional. Esto no es ocurrencia de algunos iluminados, es un amplio proceso de cambio de mentalidad y de callada rebelión antiautoritaria que la propia rectora, Rosa María Torres, reconoce como legítimo y legal ( Síntesis ejecutiva: Resultados Congreso Universitario: Introducción UPN, 2023). Ya antes, en 2018, en Guelatao, el propio candidato López Obrador, incluía a la UPN como uno de los 10 puntos necesarios para la transformación de la educación el fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional... Pero, además, menos de un año después (enero 2019), ya como gobierno, la creciente persuasión de que se debía hacer un congreso fue aceptada por el subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro, quien, ante la comunidad, al nombrar a la nueva rectora, reconoció y abrió las puertas a la creación de un congreso universitario de la UPN. ( Ibidem).

De ahí que, al vuelo, integrantes de la comunidad UPN aprovecharon el respaldo para organizar el congreso y definir en qué rumbo debería orientarse la transformación. Desde todas las regiones del país (la UPN es geográficamente la más nacional de las universidades, pues tiene sedes en todos los estados) llegaron las respuestas (más de 36 mil escritos) y la inclinación muy clara hacia la autonomía y el autogobierno. Se expresaron así a favor de un fortalecimiento institucional basado en la amplia y horizontal participación de estudiantes y profesores y administrativos en la determinación del rumbo y decisiones institucionales, y hacer salir a la UPN de la parálisis que significa el que desde su fundación (1978) depende directamente de la personal decisión del Presidente de la República. Es este el contexto en que ahora el Congreso de la Unión debe responder: ¿va a optar por respetar este proceso comunitario –avalado por la autoridad local y el propio gobierno de la 4T– que busca una universidad fincada en una sólida y profunda horizontalidad? Si la respuesta es negativa, se desdeñaría este valiosísimo impulso de transformación y se estaría optando por el concepto tradicional y anquilosado de autonomía de la burocracia universitaria.