Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 27 de mayo de 2023, p. 10

A pesar que la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) señaló que hubo un procedimiento indebido en el nombramiento de la profesora Martha Velia Méndez Soriano como directora del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) número 2 David Alfaro Siqueiros, por lo que procede su nulidad en el cargo, la maestra rechazó que existan irregularidades en su designación.

Afirmó que hay inconsistencias y mentiras en dichas acusaciones , pues a la fecha no se me ha informado de ningún procedimiento en mi contra , y aseguró tengo documentos que prueban que no tengo ninguna nota desfavorable en mi expediente ni he sido inhabilitada .

En entrevista con La Jornada, destacó que su nombramiento como directora del Cetis 2 está totalmente apegado a la legalidad y normatividad que establece la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros ( Usicamm) .

Por ello, consideró una violación a la normatividad que la entonces titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), Adriana Plascencia Díaz, le informara mediante un oficio el pasado 31 de enero que debía volver a sus labores como docente en el Cetis 33, en Azcapotzalco, al cual está adscrita.