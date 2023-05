The Intercept detalló que el documento, fechado en febrero pasado, que es un resumen de diversos informes de y para la comunidad de inteligencia, es parte de un alijo de registros filtrados a un servidor de Discord, presuntamente por Jack Douglas Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea, y publicado en línea por DDoSecrets, un colectivo que publica documentos filtrados.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen un creciente descontento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador da prioridad al gasto social y a los proyectos de infraestructura emblemáticos con el presupuesto federal de 2023, en lugar de las inversiones necesarias para abordar asuntos bilaterales , como la migración, la seguridad y el comercio, indica un documento oficial ultrasecreto elaborado entre y para la comunidad de inteligencia filtrado en la plataforma Discord y publicado ayer por el portal The Intercept.

El mes pasado, el diario The Washington Post informó sobre documentos que mostraban que las agencias de inteligencia estadunidenses interceptaron comunicaciones entre miembros del cártel del Golfo.

Este tipo de archivos son elaborados cada día por analistas y, como en este caso, no es una postura elaborada y aprobada por el gobierno de Biden. Sobre el documento filtrado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Administración de Control de Drogas no respondió a las solicitudes de comentarios hechos por The Interpcet, ni el vocero de López Obrador.

En su página web se indica que la DNI es la cabeza de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, supervisa y dirige la aplicación del Programa Nacional de Inteligencia y actúa como asesora principal del presidente, del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Interior en asuntos de inteligencia relacionados con la seguridad nacional.

