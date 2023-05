Con información de Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 27 de mayo de 2023, p. 5

Luego de que el Congreso de Perú lo declaró persona non grata, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su agradecimiento a los legisladores que votaron en contra de la disposición y reiteró que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, sino al chileno, Gabriel Boric, y aseguró que México mantiene en pausa su participación en la organización.

Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales , sentenció en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El jueves, en una votación dividida, el Parlamento peruano declaró a López Obrador persona non grata por sus críticas contra Boluarte y su negativa a entregar al gobierno de Lima el liderazgo de la Alianza del Pacífico. Es el segundo mandatario latinoamericano en ser designado de tal manera por los congresistas locales, luego de que en febrero lo hicieron con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

López Obrador señaló en su conferencia que los congresistas peruanos defienden los intereses colonialistas , pero destacó el papel de quienes rechazaron la moción.

Hubo quienes votaron contra esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú es extraordinario y hermano , dijo López Obrador. Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es no ir a Machu Picchu y desde luego ver a ese pueblo tan bueno. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno , añadió el tabasqueño.