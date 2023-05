Analiza cuándo demandar

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que demandará al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral , y aseveró que si se obtienen recursos de ese proceso los entregaría a las víctimas de la violencia desatada a raíz de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, refirió que el objetivo del litigante al intentar ligarlo con el crimen organizado era involucrarnos a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder, el que se acepte de que todos somos iguales y no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, no establecemos relaciones de complicidad con nadie y eso es lo que él tiene que aclarar .

El mandatario indicó que está analizando la situación y esperando el momento para presentar la querella.

“Con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna –declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado– y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño, porque no es Andrés Manuel, o sólo Andrés Manuel, es el Presidente de México y no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del Presidente de México”.

Recordó que en el interrogatorio a Jesús El Rey Zambada, De Castro intentó que el testigo lo involucrara con el crimen organizado.