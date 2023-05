Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de mayo de 2023, p. 19

Santiago. El respaldo de Chile a que Perú asuma la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, a contrapelo de México y Colombia, no implica variación en la posición chilena de que en aquel país hay una crisis política irresuelta, ni tampoco que el presidente Gabriel Boric haya dado marcha atrás en su denuncia de la violencia con que el régimen de Dina Boluarte reprimió las protestas sociales contra su gobierno y la destitución del ex gobernante Pedro Castillo, asegura un experto.

La evaluación negativa de Boric respecto de la crisis peruana no ha cambiado mayormente, el tema de fondo es que en algunos países de la región, como Perú y Ecuador, hay una crisis de la democracia muy profunda. Lo que ha pasado allí no es un golpe de Estado propiamente tal, sino que se aplicaron mecanismos que están en las constituciones, pero eso no implica que los estándares democráticos sean elevados , afirma el académico Mladen Yopo, doctor en Ciencia Política e investigador de Política Global en la Universidad SEK.

Pero lo anterior, enfatiza, no implica que Boric haya cambiado en su gran condena a la violación a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en Perú ; y recuerda que el chileno ha criticando a Nicaragua, China, Venezuela e indistintamente a quien sea cuando tiene que ver con la democracia y los derechos humanos .

Considera que Boric está intentando mediar entre la dura posición que mantienen México y Colombia respecto de la legitimidad de Boluarte.