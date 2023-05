Ap

Sábado 27 de mayo de 2023, p. 18

Washington. Jessica Watkins, una veterana del ejército que participó del intento de golpe de Estado perpetrado con el asalto al Capitolio, del 6 de enero de 2021, en una formación de tipo militar con otros miembros de los Oath Keepers, fue condenada ayer a más de ocho años de prisión, un día después que el fundador del grupo de extrema derecha, Stewart Rhodes, recibiera una pena de 18 años por la arremetida golpista.

Watkins, de Woodstock, Ohio, fue absuelta del cargo de conspiración sediciosa del que se declaró culpable a Rhodes, pero el jurado la halló responsable de obstrucción y conspiración para impedir la certificación de la victoria en las elecciones presidenciales de Joe Biden por parte del Congreso.

Sentencia y lección

Tres miembros del grupo han recibido sus condenas esta semana en uno de los casos más graves iniciados por el Departamento de Justicia. La pena de Rhodes es la más larga hasta el momento en cientos de juicios relacionados con la insurrección.