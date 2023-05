Sin mediar pregunta, el jefe del Ejecutivo se refirió a esta transacción y destacó que a mediano plazo – ya no estaremos nosotros como gobierno – comenzará la producción, que alcanzaría entre 150 y 180 mil barriles diarios de petróleo crudo llamado Olmeca, que es el más ligero, de buena calidad y de mayor precio en el mercado internacional, lo que consideró será de gran ayuda para la próxima administración federal.

La empresa, añadió, cuenta con una participación de 17.4 por ciento en Zama, donde también colaboran dos compañías europeas. Junto a ese campo se encontró el mayor yacimiento de la nación , que no fue concesionado en las rondas en el sexenio pasado y pertenece al país, por lo que corresponde a Pemex administrar la explotación del proyecto unificado –en 50 por ciento más uno–, al ser mayor el pozo de la paraestatal que el particular. La suerte siempre cuenta , apuntó el mandatario en su conferencia mañanera.

En otro tema, el mandatario explicó que si el gobierno federal entra a la puja por Banamex, no significa que haya algún interés de expropiar la banca privada, el objetivo es que la administración federal tenga instrumentos básicos para mantener equilibrios .

Afirmó que el gobierno puede cumplir con todos los requisitos para hacerse de una parte de Banamex en un esquema de asociación público-privada, pero consideró que el tiempo disponible para concretar la operación podría ser un obstáculo y agregó que aunque la venta del banco se haga a través de la bolsa, “se van a pagar impuestos, pues ya no es el tiempo de antes.

No hay que ver esto como estatismo, mucho menos como el establecimiento del comunismo. No, es mantener equilibrios , dijo el titular del Ejecutivo, que agregó: “¿Que no quedamos que debe hacer libre mercado y competencia?

El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco no significa cancelar o expropiar los bancos, no, pero sí que el gobierno tenga instrumentos básicos , declaró.

Aplicación para el Bienestar

López Obrador mencionó la posibilidad de que el Banco del Bienestar o la Tesorería de la Federación tuvieran una plataforma digital para ofrecer servicios de banca de consumo y para recaudar y distribuir recursos públicos

El tabasqueño insistió en que sin importar el momento o la vía a través de la cual se concrete la venta del banco propiedad de Citigroup, no se condonarán los impuestos correspondientes.