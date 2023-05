Ligeti basó en sus capacidades sinestésicas su mayor forma de inspiración. Desarrolló en sus obras un sistema de percepción donde imágenes y sonidos son interdependientes.

El sentido del tacto toma también preponderancia en la medida en que los contornos se perciben dotados no solamente con dimensiones particulares, sino también con consistencia y textura.

Ligeti incorpora una tendencia instintiva de investir ideas con densidad corpórea. Y todo esto implica una nueva manera de sensualidad.

Así lo explicaba el propio Ligeti: la traslación involuntaria de impresiones ópticas y táctiles en acústicas, me sucede con frecuencia. Color, forma y sustancia casi siempre me evocan sonidos, justo como en el caso inverso: toda sensación acústica me evoca formas, colores. Incluso conceptos abstractos, como cantidad, relación, cohesión, me aparecen en formas sensuales y tienen un lugar en un espacio imaginario .

Para Ligeti, toda letra tiene un color. Los acordes mayores, decía, son rojos o rosas. Los acordes menores son entre verde y café. Cuando digo C mayor tiene un color oxidado rojo-café y D menor es café. Esto no viene en las tonalidades, sino de las letras C y D .

Desde niño estuvo convencido de que los números también tienen un color: 1 es gris acero, 2 es naranja, 5 es verde. Quizás haya yo visto el número 5 verde en alguna estampa o en algún anuncio de algún estanquillo. Pero debe tratarse de asociaciones colectivas también. Por ejemplo, para la mayoría de las personas el sonido de una trompeta es probablemente amarillo, pero yo lo percibo rojo, por agudo .

Ha habido en la historia grandes compositores sinestésicos. Cada uno interpretó a su manera los sonidos y colores. Scriabin, por ejemplo, asociaba el mi bemol con el color púrpura, mientras Rimsky-Kórsakov lo hacía con el azul.

Entre los grandes compositores con capacidades sinestésicas están Franz Liszt, Jean Sibelius y Olivier Messiaen, muy identificado con las tonalidades naranja, lila, rojo y amarillo.

La condición sinestésica de la música de Ligeti abre la posibilidad a un entendimiento más profundo de su música, que requiere una percepción sinestésica análoga también de parte del escucha. Pero no es condición sine qua non, si usted no ve colores cuando escucha música, no pasa nada, efectivamente.

El propio Ligeti aconseja: Diría que se necesita cierto nivel de educación para escuchar mi música e identificar el sistema de asociaciones temáticas que hay en ella. Pero también diría que mi música se puede escuchar sin más, como simple música pura .

Entre ese sistema de asociaciones está su muy particular noción del tiempo: Para mí, la idea del tiempo es algo blanco, como una neblina que fluye lenta e inexorablemente de izquierda a derecha, haciendo una suerte de sonido suave como hhhh .

Para Ligeti, izquierda , en este caso, es un espacio púrpura, de escasa consistencia y sonido sordo , mientras derecha es de color naranja, con superficie de epidermis y sonido amortiguado .

En obras de Ligeti, como el Réquiem o sus Aventures, explica él mismo, podemos percibir aves individuales y súbitamente, el palpitar de una mariposa en círculos rápidos y movimiento giratorio y vuelve a detenerse en el espacio .

Queda ahora flotando una pregunta: ¿y usted, hermosa lectora, amable lector, ha visto alguna vez colores al escuchar música, cualquier tipo de música?

Otra mariposa flota: ¿mientras escucha usted música, piensa, no piensa, cierra los ojos, siente que flota, le vienen a la mente recuerdos, ideas, asociaciones de pensamientos?

Otra más: ¿si está sonando una canción que significa mucho en su vida, canta usted a todo pulmón con el disco, susurra la letra, canta quedito?

Last but not least: ¿llora de emoción cuando la música es muy hermosa?

