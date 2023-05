Reyes Martínez Torrijos

Sábado 27 de mayo de 2023

El físico Roberto Escudero Derat, pionero en México en el estudio de los superconductores y ganador del Premio Nacional de Ciencias 2022, se siente orgulloso de ser investigador; sin embargo, lo que más le gusta de su trabajo es educar. Esa es la parte más importante .

El especialista del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en entrevista con La Jornada que los equipos que tiene en su laboratorio son para que los manejen estudiantes y ex alumnos, que aprendan las técnicas .

Escudero Derat (Parral, 1943) ha escrito multitud de artículos, y algunos son muy buenos; soy editor de varias revistas. He hecho muchas cosas , explicó al detallar que entre su producción se encuentran más de 156 textos en publicaciones de prestigio y capítulos en libros.

En torno al importante reconocimiento que le otorgó el gobierno de México en el campo Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, expresó que se siente muy contento: ¡vaya que mucha gente de la UNAM me ha felicitado! .

Con el monto que le darán por el premio, continuó, arreglará algunos de los aparatos que tiene y mostró a este diario su tren levitado pequeño : una maqueta que integra tres hileras de imanes de muy alto campo magnético al que se le coloca un material superconductor que, luego de ser enfriado con nitrógeno líquido, queda suspendido por unos segundos sobre las vías.

El académico dijo con emoción: Tengo 50 años de ver esto y nunca me canso. ¿No es interesante? ¡Es precioso! ¡Es bonito! Se los muestro a los niños y les encanta. A mí también .

Comentó que cuando jóvenes de secundaria y preparatoria visitan los laboratorios y les muestra el tren levitado les parece “extraordinariamente interesante. Son fenómenos cuánticos que no se ven en otras partes de la naturaleza. Les digo a los estudiantes: ‘vean eso, es una fuerza cuántica’”.

Escudero Derat fue tajante: en México la cultura científica es muy pequeña y tenemos que educar a la gente. Estamos deficientes en la educación. Soy muy estricto con mis alumnos .

El investigador adelantó que nunca se va a retirar, eso que quede claro. No me pueden jubilar porque soy emérito. Si lo hago, me muero. No, no. Hay que trabajar. Aparte, mi trabajo me gusta mucho .

El doctor en física por la canadiense Universidad de Waterloo, relató que en su casa tiene una gran biblioteca, aunque casi no lee libros impresos. Los leo digitales. Me gusta el arte , añadió, y mostró el recorte de un fresco descubierto en Pompeya, llamado Leda y el cisne que obtuvo en las páginas de La Jornada. Además, contó, tiene ese cuadro en su casa.

Narró que aunque nació en Parral, Chihuahua, sus padres se cambiaron a Guerrero, donde estudió de la primaria a la preparatoria en Acapulco. Ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1963.

El académico considera que nunca he sido nada brillante, pero sí soy muy estudioso. Terminé en el 67. Mi padre me mandaba dinero cada mes para vivir aquí en la Ciudad de México. Los viernes salía corriendo a Acapulco para ir con mis amigos a la playa a jugar futbol .