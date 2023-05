E

n primer lugar, se pierden el sentimiento de pertenencia a un Estado que por primera vez en muchas vidas se orienta a servir a la población. Y se pierden de sentirse parte de esa población que en indiscutible mayoría respalda a su gobierno y aprueba lo hasta ahora realizado.

Se pierden el viento fresco del cambio: esa reconfortante sensación de que, independientemente de las direcciones, este país está orientado en una que no tiene precedente que pueda ser recordado por ninguna persona viva. Son iguales a los anteriores , dicen, tras una sesuda formulación que maltrata la historia con tal de seguir aferrados al odio.

O bien: no, no son iguales; son peores , afirman, y para ello tienen que venderle el alma al demonio de la analogía y homologar, por ejemplo, al que inició una guerra con el que se esfuerza en terminarla. O bien, son tan distintos que son comunistas , en una aseveración tan delirante que magnifica el saco del comunismo hasta lograr que quepa en él cualquier acto de gobierno que acote privilegios y desigualdades o que anteponga el interés general al particular. Vamos, en esa lógica hasta el cobro de impuestos tendría que ser calificado de invento bolchevique.

Se pierden de tomar parte en el festín de libertad y democratización que vive el país, al que califican como deriva autoritaria, militarista y hasta dictatorial. Se duelen del equilibrio de poderes que se vive en México por primera vez y lo caracterizan como presidencialismo exacerbado y opresor.

Se pierden la esperanza que siembra la contención y remisión de los índices delictivos y de la exasperación por la lentitud del proceso; por el contrario, lo que les exaspera es que en este sexenio no haya el doble de homicidios diarios de los que había con Peña, porque si así fuera podrían usurpar con cierta credibilidad las causas de la paz y los derechos humanos.

Les pudre el buen desempeño de la economía mexicana en el contexto mundial, y en lugar de alegrarse por la estabilidad cambiaria, el flujo sin precedente de inversión extranjera, el control de la inflación, la recuperación salarial, el aumento del poder adquisitivo, la ausencia de endeudamiento y la mitigación del desempleo, ruegan todas las noches a Dios o al Diablo por una turbulencia catastrófica como las que provocaron los gobiernos de Salinas y Zedillo.