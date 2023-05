Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 26 de mayo de 2023, p. 7

La agrupación que impulsa la candidatura presidencial del canciller Marcelo Ebrard Casaubón convocó a un nuevo capítulo de su plataforma Agenda para las próximas generaciones , esta vez con un foro sobre el crecimiento de México.

En el encuentro, economistas de diversas posiciones debatieron sobre las alternativas para el país en ese rubro, con miras al relevo presidencial y a modo de consejos para quien triunfe en 2024.

Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, destacó que en los últimos 40 años México ha tenido un crecimiento mediocre , con un promedio de 2 por ciento anual, y que un per cápita de uno por ciento es insuficiente . Hoy, advirtió, la demanda no sólo es que el país crezca a los niveles de entre 1940 y 1980 –cerca de 6 por ciento anual–, sino que el desarrollo conlleve inclusión.