La advertencia del mandatario surgió al ser interrogado sobre el desempeño del abanderado del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, de quien tajantemente marcó su distancia. “Se fue sin decir adiós. Y no quiero –creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar– que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él, así de claro.”

López Obrador aprovechó una pregunta sobre Mejía Berdeja para dejar clara su postura rumbo a la designación del candidato presidencial. Es el pueblo el que decide; se acaba el dedazo. Puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, un escrutinio, una consulta, una encuesta, y el pueblo dice. Entonces, eso debe quedar muy claro: no he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer. Se acabaron el tapado y el dedazo.

Fue particularmente duro con Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad Pública que acudía semanalmente a su conferencia: o sea, no gano la encuesta, me voy con otro partido, pero sí soy el candidato de Andrés Manuel . No, eso es un acto de deshonestidad, es engañar a la gente. ¿Cómo voy a estar apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no está pensando en el general, en el que defendemos: el interés público. No luchamos por cargos, luchamos por ideales”.

–¿No van a cambiar los procesos internos de Morena?

–No. Ojalá y no los cambien. Ya no nos vamos a meter en eso, pero en los estatutos está este sistema, que ha funcionado muy bien.