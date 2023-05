U

no puede encontrar en el último capítulo (#27) de Sociobiología, cosas criticables, dice Steven Pinker (SP) en La tabla rasa (TR), continuando lo que narré en la entrega del 19/5/23. “Hoy sabemos que algunos de los universales de Edward O. Wilson (EOW) son imprecisos o toscos, y su tesis de que llegará el día en que el razonamiento moral sea sustituido por la biología evolutiva es, sin duda, errónea. Pero las críticas del panfleto Contra la sociobiología eran demostrablemente falsas. Llamaron ‘determinista’, a alguien que escribió: Un primer rasgo de las sociedades humanas que se puede verificar fácilmente, es de naturaleza estadística. Los parámetros de la organización social varían mucho más entre poblaciones humanas que entre las especies de primates ¿Por qué son tan flexibles las sociedades humanas? Se acusó a EOW también de pensar que las personas conforman castas determinadas por raza, clase, sexo y el genoma individual. Pero él escribió: hay pocas pruebas de cualquier solidificación hereditaria del estatus y las poblaciones humanas no son muy diferentes genéticamente entre sí . Además, añadió: Las sociedades humanas han florecido hasta niveles de complejidad extrema porque sus miembros tienen inteligencia y flexibilidad para desempeñar múltiples papeles, y cambiarlos cuando las circunstancias lo exigen . Por lo que se refiere a la inevitabilidad de la agresión –otra idea peligrosa de la que se le acusaba– lo que EOW había escrito era que, en el curso de la evolución humana, se contuvo la agresividad, y las antiguas formas de dominio de los primates se sustituyeron por destrezas sociales complejas . La acusación de que EOW, demócrata liberal, defendía el racismo, el sexismo, la desigualdad, la esclavitud y el genocidio era injusta e irresponsable y lo convirtió en blanco del vilipendio y la hostilidad. En Harvard hubo panfletos y seminarios, y estudiantes que irrumpían en sus clases profiriendo consignas. Cuando hablaba en otras universidades, en los carteles se le llamaba «profeta o patriarca de la derecha» y se convocaba a la gente a llevar instrumentos sonoros a sus conferencias. Aumentaba la notoriedad de Sociobiología y otros autores se convirtieron también en blanco de iras. Al encontrar una base evolutiva para el altruismo, la sociobiología demuestra que el sentido de la justicia tiene una sólida base en la mente de las personas. Además, la sociobiología estimula el autoescrutinio y ayuda a socavar la hipocresía y la corrupción.