Celebra 113 aniversario de creación de la UNAM

H

oy se celebran 113 años de la emisión del edicto que creó la Universidad Nacional de México, y fue hasta septiembre de 1910, aún siendo presidente Porfirio Díaz, cuando se inauguraron las primeras instalaciones de la institución con Joaquín Eguía Lis como primer rector. El Colegio de San Ildefonso atestiguó el discurso inaugural que dio Justo Sierra ante tal acto solemne. Sin embargo, la autonomía sería otorgada en 1929 con el gobierno de Emilio Portes Gil, y décadas después, en 1952, con Miguel Alemán, se inauguró Ciudad Universitaria.

Actualmente, según datos de la UNAM, su comunidad está integrada por más de 350 mil estudiantes y 45 mil académicos. Cuenta con 15 facultades, 14 planteles de educación media superior, 48 institutos y centros de investigación, entre otros servicios. Por ello, la UNAM, junto con sus hermanas UAM, IPN y otras apreciables universidades, han mantenido vivo el fuego de la forja de esta gran nación.

Javier Rivera Rivera

Critica competencia entre maestros del CCH

El próximo 23 de junio se publica el primer boletín de grupos que atenderán los profesores de asignatura e interinos del CCH, la lucha será cruel, sin piedad para nadie; llegan los maestros armados de decenas de constancias de diplomados, cursos recibidos e impartidos. Los más débiles, los que no pudieron hacer tantas actividades, quedarán hasta abajo, mirando cómo jóvenes impetuosos, hiperactivos, los desplazan de la lista jerarquizada. La antigüedad no cuenta, tampoco el cariño de sus alumnos, las lágrimas ni la amistad; eres tú o yo, y aun así, muchos quedarán fuera, no hicieron ni se autoexplotaron lo suficiente; son los culpables de su desgracia, no las autoridades, el gobierno ni el capitalismo. Con sinceridad, suerte, compañeros.

Emilio Vivar Ocampo

Con engaños alcaldía BJ sobrexplota pozo en Nativitas, acusa

La falta de agua en la alcaldía Benito Juárez se ha incrementado con el paso de los años. En 2010 nos visitó un ingeniero enviado por el gobierno panista, quien convocó a una asamblea vecinal en Nativitas; su misión era convencernos de la necesidad de nuevas perforaciones en el pozo de la colonia, para acabar con la falta del líquido en la zona. Así, con engaños se perforó más profundo el pozo. En 2023, varios años después, la falta de agua sigue, pero el número de nuevos edificios en este tiempo se incrementó, construidos con amplias cisternas. Así, el verdadero objetivo de la obra fue preparar las condiciones necesarias para expandir el sector inmobiliario en la demarcación. Otro de los efectos de este boom es la falta de espacio para estacionamientos de vehículos, el incremento de la delincuencia, robo de autopartes y la venta de drogas.