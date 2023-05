Afp

Viernes 26 de mayo de 2023, p. 22

Sao Paulo. Un tribunal de segunda instancia confirmó ayer una sentencia contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), acusado de daño moral colectivo contra periodistas, a quienes deberá indemnizar. El tribunal mantuvo la decisión que en junio de 2022 falló a favor de una acción del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo contra Bolsonaro. En varias oportunidades, el ex presidente atacó verbalmente a medios de comunicación y a periodistas, especialmente mujeres. La indemnización fijada como pena al ex mandatario ultraderechista se redujo de 100 mil reales (unos 20 mil dólares) a 50 mil reales.