Su discurso fue directo, comprensible para todos, mientras la multitud seguía exclamando ¡Cristina presidenta! y luego con toda fuerza ¡Una más y no jodemos más! , y en alusión a la sentencia de inhabilitación vitalicia, en una causa en la que no se presentaron pruebas, la gente decía: ¡La proscripción se va a la puta que lo parió!

Recordó que el ex presidente Kirchner afirmaba: Los muertos no pagan las deudas .

Criticó duramente a la Corte Suprema y reiteró su petición de que se renueve el pacto democrático , y que no vuelva a instalarse la cultura de la violencia política en el país, como sucedió en otros momentos más oscuros de la historia. No hay que llegar al exterminio del otro , clamó.

“Tenemos que volver a darle al país un Poder Judicial, pues éste se ha evaporado entre una camarilla de tramoyas indignas (…).nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de la Nación las cosas que ahora se saben y nos enteramos todos los días. No podemos seguir con la rémora monárquica judicial”, añadió.

Yo soy del pueblo

Entre las tareas militantes instó a desarmar el entramado de desinformación para que todos conozcan quiénes son los verdaderos responsables de la situación que vive Argentina en materia de endeudamiento, falta de dólares y corridas que tantas veces han asolado al país , para que esta vez el pueblo pueda decidir con claridad, pero sobre todo con información ajustada a la verdad.

Los temas se refirieron a lo imprescindible para un programa de gobierno que prepara la dirigencia del Frente de Todos.

Las decenas de miles que se congregaron no se movieron hasta el final, cuando su discurso subió de tono después de abogar por recuperar la mirada estratégica en recursos como el litio.

Destacó que, con todos los errores y diferencias que pudo haber tenido con el presidente Alberto Fernández, no hay duda de que este gobierno fue muchísimo mejor de lo que hubiera sido si ganaba la derecha opositora, ya que hay grandes avances a pesar de las circunstancias adversas .

La política estaba acompañada en el palco por la dirigencia de Frente de Todos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, dirigentes sindicales, y otros, pero también, y por primera vez, estaban sus nietos junto a su hijo, Máximo, y su cuñada, Alicia, por lo que para muchos el acto evocó una despedida de la política de 70 años .