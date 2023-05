Armados con rifles de asalto, (las fuerzas de seguridad) dispararon munición real indiscriminadamente contra civiles, y causaron una importante pérdida de vidas , aseveró, y pidió a la mandataria Dina Boluarte que “condene y ponga fin al empleo por parte de los efectivos de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas.

Los indicios sugieren que, además, ciertos mandos habrían sido cómplices penalmente en la ocultación de las armas homicidas.

En la represión a una movilización contra Boluarte en demanda de la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, en Juliaca el 11 de enero, en la que fueron abatidas a tiros 15 personas y decenas más resultaron heridas de bala, AI expone: sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM .

No obstante, AI señaló que un policía de Apurímac le dijo bajo condición de anonimato: Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan .

La madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años quien perdió la vida a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: Si no fuéramos pobres, Christopher no habría fallecido. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día , indicó AI.

