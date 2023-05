▲ Racistas, fuera del futbol se lee en una manta durante el protocolo antes de los juegos de LaLiga, luego de que Vinicius fue insultado durante el partido de la semana anterior contra el Valencia, equipo que ayer participó en el acto en su derrota 1-0 ante el Mallorca del mexicano Javier Aguirre. El futbolista afrodescendiente de los valencianos Mouctar Diakhaby decidió no posar junto a la pancarta. En otros resultados, el Osasuna derrotó 2-0 al Athletic Club. Foto @ValenciaFC

Madrid. Con gesto de contrición y anunciando de entrada que iba a responder a todas las preguntas que le hicieran, Javier Tebas, presiden-te de la liga española, pidió de nuevo perdón a Vinicius y al mundo del futbol por sus primeras palabras al producirse los ataques racistas contra el jugador brasileño en el campo del Valencia el pasado domingo, en las que convirtió a la víctima en el culpable.

El máximo dirigente de la Primera División española tuvo que repetir más de 12 veces yo no soy racista , al tiempo que insistió en pedir competencias a los dirigentes políti-cos para poder actuar contra este tipo de conductas: Si nos las dan, acabamos con el racismo en los estadios en seis meses , aseguró.

Tebas protagonizó una rueda de prensa de más de una hora y media, en la que respondió a todo tipo de cuestiones, incluidos los reiterados reproches a sus palabras tras estallar el caso Vinicius, en las que atacaba al jugador por de-cir que España es un país con un grave problema de racismo.

Son mis peores días como presidente, porque no soy racista. Y cuando alguien te acusa de ello, duele , reconoció.

El directivo aprovechó para referirse directamente a Vinicius y decirle: Perdona si te ofendiste por el tuit, pero no pretendía acusarte .