“Marcelo Schejtman (ex director de desarrollo humano del América) me regaló el libro Mi mejor maestro, el cual habla de un jugador que se lastimó su rodilla y odia a todos, pues no puede jugar. Me sentía igual al verlas entrenando, pateando el balón y yo apenas podía levantar algo en el gimnasio. La obra me enseñó que no se pueden acelerar los procesos”, narró.

El aprendizaje también lo ha demostrado en la cancha y en menos de un mes ha anotado seis tantos. No tomaba muy en serio ir al sicólogo, pero no está mal, al final de cuentas te ayudan a prepararte mejor y la mente pocas personas la trabajan , apuntó.

Los goles de Alison han sido trascendentales para que las Águilas ahora estén en la semifinal en busca de un nuevo título. El rival para conseguir el boleto al duelo decisivo será el campeón Tigres, el cual venció al América en la final pasada.

En la otra serie, la también goleadora Charlyn Corral junto con Pachuca intentará redondear el buen torneo al enfrentar al líder Monterrey.