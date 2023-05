Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 26 de mayo de 2023, p. 27

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que aceptará el resultado de la encuesta nacional de Morena para definir a su candidato presidencial para 2024, pues jamás va a traicionar por lo que siempre ha luchado: democracia, transparencia y justicia social.

Descartó que pueda haber una ruptura entre los aspirantes presidenciales de su partido, como ocurrió en el estado de Coahuila. No veo quién pueda hacer algo así; yo creo que todos tenemos muy claro que, por encima de todo, está la continuidad del proyecto, ya con el rasgo personal de quien vaya a gobernar .

Recordó que en el proceso interno de Morena todos los que participan en la encuesta para la definición de candidaturas firman que estarán de acuerdo con el resultado, y en este caso, aunque todavía no lo dicen, “entiendo que va a ser un procedimiento similar.

Entonces, yo más allá de decir vamos a firmar entre un compañero y yo, hay que esperar a que nos convoque la dirigencia del partido y nos explique cuál es la propuesta. Si tiene uno dudas o no está de acuerdo, entonces internamente ya se podrá resolver, pero no es un asunto particular, individual, es un asunto institucional en el sentido de que hay un estatuto que tenemos que seguir , expuso.