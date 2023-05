E

l mundo moderno utiliza energía primordialmente en tres presentaciones , calor, combustible líquido (gasolinas, diésel) y electricidad. El reto de los años siguientes será aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que requiere mayor consumo de energía, mientras se reducen los impactos ambientales. Recordemos que el consumo de energía no es un objetivo, sino una herramienta para aumentar dicha calidad de vida.

Con esto en mente, varias soluciones se han planteado para reducir el impacto ambiental de toda la energía que consumimos. Electrificar todo es visto como una posible solución; sin embargo, también se habla de utilizar hidrógeno para remplazar los combustibles líquidos, para generar calor a través de combustión y hasta como almacenamiento. Se habla de hacer este cambio con energía solar y eólica junto con baterías (VRE) como la base del sistema energético. ¿El problema? Seguir este modelo volverá la energía increíblemente cara y no logrará detener el deterioro ambiental.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo confirma desde 2019 en su estudio Los costos de la descarbonización: costos de sistemas con alta participación de energía nuclear y VRE . No hay sistema con energía mas cara que uno basado en VRE. También JP Morgan en su reporte Eye on the Market Annual Energy Paper: Growing Pains: The Renewable Transition in Adolescence nos demuestra la relación directa que hay entre VRE y precio de la electricidad. A mayor participación de VRE, mayor es el precio. En contraste, el estudio Electricity prices and public ownership: Evidence from the EU15 over thirty years demuestra que los países con energía nuclear (la cual está asociada a participación estatal) observan precios de la electricidad en promedio 20 por ciento menores.

En material ambiental, la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, en su Análisis de ciclo de vida de opciones de generación de electricidad demuestra que no hay electricidad de menores emisiones de CO2 que la energía nuclear, sólo 6 gr por cada kwh. Esto considerando todo el ciclo de vida de la planta nuclear (construcción, operación y cierre). Pero las emisiones de CO2 no son los únicos impactos ambientales que existen. Las VRE dependen masivamente de la minería y los requerimientos de materiales son mucho mayores que otras fuentes. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, en El rol crítico de los minerales en la transición a energías limpias, recuerda que no existe una fuente de energía con menor impacto ambiental que la energía nuclear. Las VRE requieren entre 10 y 12 veces más minerales por cada unidad de energía que se genera comparado con la energía nuclear (y esto sin contar los gigantescos requerimientos de minerales para las líneas de transmisión extra necesarias en un sistema VRE y los de las baterías). Resulta curioso que haya gente que piense que vamos a salvar al mundo de la destrucción ambiental, minándolo.