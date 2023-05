E

n 2016, AnimaNaturalis, organización internacional dedicada a la defensa de la vida animal, denunció que cada año mueren más de 100 millones de especies en laboratorios de experimentación científica y de elaboración de productos comerciales. A primera vista, la cifra parece estrafalaria. No lo es en realidad. Para corroborarlo basta con mirar el documental Earthlings, auspiciado y codirigido por Joaquin Phoenix, el protagonista de películas como Ella, Gladiador y El guasón . Desde hace décadas, el actor ha dedicado su prestigio, su economía y arriesgado su propia vida (a pesar de las amenazas de muerte) a la denuncia de la masacre cotidiana de animales que transcurre en el subsuelo de los experimentos científicos, militares y comerciales. Recientemente, Greenpeace documentó que tan sólo en la industria de los cosméticos se torturan y sacrifican cada año a más de medio millón de gatos, cocuyos, nutrias, chimpancés y ratones, entre otras especies. La historia moderna de la belleza encierra una vasta infrahistoria de la muerte.

Ya sea por el horror o por un sistema intrínseco de negación de la sique humana, los casos más emblemáticos de esta infrahistoria no han adquirido notoriedad suficiente. En 1940, Serguei Bryukchonenko efectuó un experimento en el que mantuvo la cabeza decapitada de un perro vivo para mostrar la posibilidad de mantener órganos vivos separados de sus cuerpos. En 1985, el macaco Britches fue sometido a experimentos en que le cocieron los ojos induciéndole electrochoques para estudiar el espectro visual de los primates. Fue rescatado del cautiverio por el Animal Liberation Front. En la década de 1960, el premio Nobel de medicina Roger Sperry extirpó la corteza cerebral de gatos y monos (para explorar los lóbulos cerebrales) dejándolos con capacidades limitadas. La lista de estas atrocidades puede ser interminable.