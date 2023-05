A las 6 de la mañana en punto llegaron las autoridades, firmamos un documento de entrega y a las 6:01 ya estábamos afuera, pero a las 8 llegaron alumnos que están a favor del paro y decidieron retomarlo. Nosotros no sabíamos que pasaría esto, pero se inició el segundo paro a petición de la comunidad estudiantil e incluso de algunos padres de familia presentes en el lugar, señaló un joven que prefirió reservar su identidad.

Tras el comienzo de la nueva toma, en la cual también participan los alumnos que estuvieron en la primera protesta, los manifestantes solicitaron a quienes acudieron a realizar exámenes extraordinarios que salieran de la escuela y bloquearon por algunos minutos las vialidades cercanas al plantel.

El paro va a continuar hasta que no se comunique por medios oficiales el comienzo de una mesa de diálogo (con las autoridades). En los próximos días, los colectivos de la escuela vamos a tener una asamblea con el resto de la comunidad para determinar qué cosas se pueden hacer públicas para no afectar el proceso de contacto con los directivos de la Preparatoria.

El alumno consultado enfatizó: “si van a referirse a nosotros, que sea como ‘estudiantes que temen sufrir represalias’, y no como ‘encapuchados’, porque ese es un término amarillista. No nos cubrimos el rostro por meter miedo; hacemos esto porque queremos justicia y porque estamos cansados de la impunidad. Esto nos toma horas de sueño y no lo hacemos porque queremos, sino por necesidad”.