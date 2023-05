El pasado 16 de mayo, el juez Faustino Gutiérrez Pérez aceptó a trámite el recurso del ex gobernador. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal puede apelar de la resolución del juez de primera instancia para que sea el tribunal colegiado el que determine si confirma o revoca la suspensión.

El juzgado octavo de distrito concedió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, la suspensión definitiva contra el acuerdo del 8 de mayo pasado, el cual ordenaba retirarle las medidas de seguridad. Con el fallo, el mandatario seguirá gozando de escoltas y vehículos oficiales blindados a su disposición con cargo al erario.

En septiembre de 2021, legisladores locales avalaron en comisiones reformas a la Constitución estatal para otorgar seguridad al ex gobernador panista durante seis años a partir de que dejó el cargo, con el argumento de que podría enfrentar represalias de la delincuencia organizada. No obstante, este mes las Comisiones de Estudios Legislativos, de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local avalaron la ley guarura, que ordena retirar los escoltas al ex mandatario tamaulipeco.