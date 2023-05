¡No me chinguen! , estalla panista

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, respondió furioso:” ¡No me chinguen, no me chinguen; no puede ser esto, lo que no quiere usted es que se haga justicia, lo que quiere es que sea a modo!”. Amenazó con que llevarán también a la Corte las recientes reformas que Morena y sus aliados aprobaron, aunque no quiso precisar si lo harán también con la ley 3 de 3.

Por su parte, Alejandro Armenta advirtió desde tribuna que espera una respuesta oficial de la ministra Piña. Dijo que como presidente del Congreso, de la Comisión Permanente, se da por enterado de la carta que hizo pública la titular de la Suprema Corte, toda vez que lo que hizo en su contra es una injerencia indebida hacia el Poder Legislativo que representa.