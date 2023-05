Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 6

Las relaciones entre México y Perú ya venían deteriorándose desde antes de que se registrara el ascenso del actual gobierno peruano, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que no surgieron a partir del injusto acto de destituir y encarcelar a Pedro Castillo.

Recordó que durante la operación que realizó la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a Evo Morales, tras el golpe en Bolivia, Perú entorpeció la ruta a seguir de regreso, cancelando el acceso a su espacio aéreo.