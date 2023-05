El togado Héctor Manuel Flores Lara, titular del juzgado sexto de distrito, sostuvo que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social y tampoco se contravienen disposiciones de orden público.

Juan Carlos Meza Cumplido, ex coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM), obtuvo una suspensión provisional de un juez de distrito contra la vinculación a proceso por la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones, por el incendio ocurrido en marzo pasado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos y 28 lesionados.

El pasado 19 de abril el juez Chávez Montes determinó vincular a proceso a Meza Cumplido junto con otro ex funcionario del INM por dichos delito, al considerar que el coordinador del Grupo Beta en Ciudad Juárez tenía responsabilidad en lo sucedido el pasado 27 de marzo, ya que era el encargado de la Unidad Interna de Protección Civil en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y que el ex jefe del Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, incurrió en omisiones al no haber proporcionado agua, alimentos y materiales de aseo, lo que provocó que los migrantes que se encontraban en la estancia varonil protestaran y llevaran a cabo la quema de colchonetas.