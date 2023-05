E

l distinguido miembro de la mafia del poder Germán Larrea en 24 horas perdió: 1) la opción de convertirse en dueño de Banamex y 2) la indemnización de 9 mil 500 millones de pesos que pretendía recibir por devolver a la nación algunos tramos de Ferrocarril del Sureste, que opera gracias a una concesión del gobierno federal. Citigroup anunció ayer que decidió buscar una oferta pública inicial (OPI) por Banamex, de acuerdo con la publicación MarketWatch. El gigante bancario dijo que el negocio mantendrá su nombre Banco Nacional de México (Banamex) después de la OPI, que se espera tenga lugar en 2025. Después de una cuidadosa consideración, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en el objetivo de simplificar nuestra firma es redirigir nuestro enfoque de doble camino para enfocarnos únicamente en una oferta pública inicial del negocio , dijo Jane Fraser, directora general de Citi. La banquera se ha reunido en varias ocasiones con el presidente López Obrador. El lunes había dicho el Presidente que no tenía objeción a que Larrea comprara el banco, pero horas después vino el desencuentro con el empresario, quien pedía 9 mil 500 millones de pesos por devolver la concesión del tren. Con fino olfato, la señora Fraser lo descartó, no quiere que el banco quede en poder de un personaje conflictivo. Así que las acciones serán vendidas en las bolsas Mexicana de Valores y de Nueva York. Póngase listo, usted puede comprar una, o más, el negocio bancario en México es fabuloso. En la práctica, el gobierno impidió que cobrara proporciones gigantescas un imperio compuesto por minas y ferrocarriles, al que Larrea intentó agregarle un banco.

Ni un peso

Algunos medios publicaron ayer que el gobierno mexicano estaba dispuesto a pagar a Larrea 7 mil millones de pesos por la concesión. Falso. Fue una volada de reporteros ficción. Ayer publiqué aquí que no recibirá ni un peso; me lo había asegurado personalmente Andrés Manuel. Se encargó de confirmarlo ayer en la mañanera. Insistió: no hay pago en dinero. Habrá un arreglo en términos de ampliar la duración de alguna de las concesiones que tiene, y otros temas, pero no recibirá dinero por los tramos que ya ocupa la Secretaría de Marina. Se trata de la recuperación de un bien de la nación concesionado. ¿Por qué tendría que pagar? Volviendo al tema de Banamex, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que desde el anuncio de la venta del banco se sabía que había dos caminos para realizarla: el primero era buscar diferentes posturas de otros bancos u otros postores que tuvieran interés en comprar Banamex, y el segundo, hacer una oferta pública de acciones, la vía que finalmente seguirá. El sector tomó con filosofía el descarte de Larrea.