Acerca de la expropiación de Ferrosur

ecordaba la canción de José Alfredo El peor de los caminos, pues columnistas e intelectuales escribían alarmados por la expropiación de Ferrosur a Germán Larrea, pero es una concesión que se recupera en beneficio de la nación, y es más: se dispone a pagar lo justo y no la excesiva cifra de 9 mil 500 millones de pesos por una línea férrea que el mismo Estado construyó y que cedió para su explotación de manera discrecional cuando el capitalismo de cuates (diría Dresser) estaba en su desarrollo. Equiparar estas acciones con Chávez o la Cuba revolucionaria no tiene comparación más que alarmar un horizonte que está lejos, igualarlo con dictaduras militares como la de Videla o Pinochet es lo opuesto, no se va a construir un capitalismo salvaje como sí es la muerte cruzada de Lasso en Ecuador.

En todo caso, dicen que escogemos el peor de los caminos del mundo; el de asumir el Estado y luchar contra los intereses de una minoría capitalista rapaz como la que personifica el dueño de Grupo México, que tiene cuentas pendientes por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, que alimentan la presa El Molinito. A casi nueve años el señor se llama atacado cuando la vida y la salud de las mayorías fue violentada con la contaminación del vital líquido. Que no se nos olvide y defendamos el medio ambiente y decisiones en virtud del interés de la nación y las mayorías.

Alan Jiménez

Nada bueno se espera de la pasada reunión del G-7, señala

La pasada cumbre del G-7 demostró una vez más apariencias de gobiernos de países civilizados y con economías avanzadas e industrializadas de primer mundo; lo que se ve por fuera, es decir para otros países menos presuntuosos del mapamundi (incluyendo las mayorías pertenecientes al G-7) es el montaje de todo un show delirante que enseña lo que significa ser la crema y nata de las sociedades de esos países; nada ejemplar qué seguir, a no ser el egocentrismo de estos gobiernos llamados potencias; la riqueza la concentran en las manos de los grandes magnates de oligarquías occidentales. Se vanaglorian de una burguesía y una incipiente clase media poco incultas, salvo excepciones.

El lugar de la reunión tuvo un significado ofensivo por haberse desarrollado en Hiroshima, Japón, donde el gobierno de Estados Unidos lanzó la bomba atómica (1945); en dicho acto prevaleció un desprecio antirruso, formas de hacer llegar más armas a Zelensky atizando aún más la cruenta guerra en Ucrania; el G-7 y la OTAN intentan desesperados detener el avance del multilateralismo que mantendría cierto equilibrio en las relaciones económicas y políticas entre países. Poco antes de reunirse éstos se comprometieron a aumentar considerablemente el presupuesto militar, lo que significaría limitar recursos para el bienestar general en la vida interna de sus países.

Nada bueno se espera de este grupo, formado en 1975, actualmente conformado por EU, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá, sólo habrían guerras militares y económicas que llevan a un desastre mundial.