El mensaje es claro: China no sólo no presionará a Rusia, sino que la apoyará de manera decidida, si bien hasta ahora no existe ningún indicio de que la ayuda incluya asistencia bélica susceptible de ser utilizada en el teatro de operaciones de Ucrania.

Este estrechamiento de las relaciones Moscú-Pekín no es gratuito; por el contrario, supone la única salida que estas potencias han encontrado al hostigamiento sistemático de Estados Unidos y los países que se han plegado a sus intereses.

El ejemplo más inmediato de las políticas antirrusas es la escalada armamentística promovida a Kiev, a cuyo gobierno se han entregado armas cada vez más poderosas, algunas de las cuales no pueden justificarse como parte de un arsenal defensivo. Es pertinente señalar, en este contexto, que el entrenamiento de pilotos ucranios en el uso de los cazas polivalentes F-16, anunciado por el presidente Joe Biden el fin de semana, introduce un factor muy peligroso en la ya delicada situación en Europa Oriental, pues la eventual entrega de aviones de combate de alta tecnología es una amenaza estratégica directa a la seguridad rusa. Una vez que las aeronaves se encuentren a disposición de Kiev, el supuesto compromiso de Volodymir Zelensky de no emplearlas contra territorio ruso será papel mojado, como lo fue la promesa de Washington de no expandir la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

El hecho es que se avanza hacia un conflicto que el propio Occidente ha modelado como bipolar al arrinconar simultáneamente a Rusia y China, sea amenazando con llevar los misiles de la OTAN a las puertas mismas de Moscú, o bien con el reforzamiento de una presencia armada intimidatoria en toda la región Asia-Pacífico y la injerencia ilegal en los problemas nacionales de Pekín. Si esta hostilidad injustificada no se detiene, terminará por consolidar un polo euroasiático binacional y una nueva rivalidad Este-Oeste de consecuencias indeseables para todo el planeta.