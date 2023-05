La resolución de la fiscalía se produce después de que la cámara de casación redujo de 12 a 10 años la condena a Báez. Según Página/12 esto ya había dejado endeble tres argumentos presentados contra Fernández de Kirchner: los magistrados sostuvieron que no está probado que el dinero de Báez provenga de delitos en la construcción de las rutas de Santa de Cruz .

El pedido de absolución fue cursado al juez Sebastián Casanello, ya que no se pudo comprobar ninguna participación de la también ex presidenta (2007-2015) en las supuestas maniobras de lavado por las que fue condenado el empresario santacruceño Lázaro Báez a 12 años de prisión.

Buenos Aires. El fiscal Guillermo Marijuan solicitó ayer el sobreseimiento de la causa que se abrió por supuesto lavado de dinero a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue utilizada incluso para impedir el triunfo del peronismo en octubre de 2015, cuando ganó por escasa diferencia el ex presidente Mauricio Macri, de la coalición derechista Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).

Báez fue detenido por orden de la ex ministra de Seguridad Patricia Bulrich, quien hizo montar un espectáculo cinematográfico, con la presencia de un canal amigo del Grupo Clarín, cuando descendió de un avión privado llegando desde Santa Cruz, para declarar al otro día ante el juez que llevaba una causa en su contra en enero de 2016.

La manera en que Báez fue detenido instaló una doctrina de un juez pro dictadura de que se podía detener preventivamente en estos casos por el poder residual que aún podía tener, cuando el gobierno estaba en manos de Macri.

Esto llevó luego a montar una cantidad de detenidos preventivamente en violación a la Constitución. Sucedió lo mismo con otros ex funcionarios, ahora presos políticos, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou, a quien se filmó descalzo y en ropa de dormir para humillarlo, y al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Esto se conoce el día antes de los festejos para conmemorar la revolución del 25 de mayo de 1810, cuando habrá una gran marcha hacia la histórica Plaza de Mayo, encabezada por Fernández de Kirchner, ante la creciente Operación Clamor, mediante la cual miles de argentinos piden su candidatura a la presidencia, al ser considerada la líder política más importante del país.

Fernández de Kirchner ya renunció a esa candidatura, y más en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se adjudicó el derecho de suspender elecciones en las provincias como ocurrió en San Juan y Tucumán y ahora quieren ir sobre otras.