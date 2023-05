En cuanto a la plata, la entidad ocupa el sexto lugar y hasta marzo contabilizaba una extracción mensual de 18 mil 788 kilogramos. A escala nacional, en febrero se ubicó en el cuarto lugar en extracción de zinc, con 3 mil 531 toneladas.

Entre el cuatro trimestre de 2017 y el tercero de 2022, la inversión extranjera directa (IED) en la entidad ascendió a 11 mil 288 millones de dólares, por lo que ocupa el tercer lugar en captación. Más de la mitad del capital se encuentra en industrias manufactureras y más de 50 por ciento de la IED proviene de Estados Unidos, con 28 mil 178 millones de dólares entre 1999 y el tercer trimestre de 2022.

El resto del capital extranjero procedió de España, Alemania, Canadá, Australia, Italia, Francia, Bélgica, Suiza, Japón, entre otras naciones.

Entrevistados por separado, Martínez Cortés y Bravo Benítez señalaron que el Grupo Atlacomulco –identificado por el municipio de ese nombre, un centro industrial y ganadero ubicado en el noroeste de la entidad– ha tenido influencia tanto en la esfera política como en la económica.

“El Grupo Estado de México, comúnmente conocido como Atlacomulco, incluye a quienes desde 1942 detentan el poder político, pero también económico de la entidad –dijo Ernesto Bravo–. Ellos han estado rotándose el poder”, agregó.

En este proceso electoral se ha visto a este grupo un poco pasivo , y personajes como los ex gobernadores Arturo Montiel, Emilio Chuayffet y el ex presidente Enrique Peña Nieto han mantenido un perfil bajo.

Consideró que el grupo quedó fragmentado tras la muerte de Carlos Hank González en 2001 y el deceso de Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador, en 2019. La familia Hank es accionista de Grupo Financiero Banorte, de la multinacional Gruma y del conglomerado industrial Grupo Hermes.

Bravo Benítez mencionó que si bien no hay una presencia marcada de este grupo, no significa que no esté jugando , ya que existe una relación con el gobierno federal.

Martínez Cortés señaló que Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte y nieto de El Profesor, mantiene cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexiquense Alfredo del Mazo Maza también ha estado cerca del gobierno federal, debido a obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interurbano de Toluca y la recuperación del lago de Texcoco, entre otras. Eso implica compromisos económicos que en este momento están jugando para explicar esa pasividad del grupo, que va en detrimento de la campaña de su candidata (a gobernadora, Alejandra del Moral Vela) , manifestó.

Ignacio Martínez comentó que la influencia del Grupo Atlacomulco va más allá de territorio mexiquense, pues Jorge Hank Rhon es propietario de los casinos de Grupo Caliente, así como del club de futbol Xolos de Tijuana.

Por lo anterior, Bravo Benítez consideró que sin importar si gana Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena, o la priísta Del Moral Vela, el estado de México tiene un peso económico consolidado que no resultará afectado, y se mantendrá.