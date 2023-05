Cristian Torres y Antonio Heras

La Jornada Baja California y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 28

Mexicali, BC., La quinta sala del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali ordenó la liberación de Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, ex agente municipal de Tijuana que mató a su esposo (mando policial) al ser agredida por éste, por lo cual había sido condenada a 45 años de cárcel.

La autoridad judicial determinó que la mujer de 27 años actuó en legítima defensa, motivo por el que revocó la sentencia que el juez Daniel Aguilar Patiño le había dictado, sin perspectiva de género , en octubre de 2022.

En la audiencia realizada ayer en las instalaciones del Poder Judicial en Mexicali, los magistrados consideraron que la ex policía no es penalmente responsable del delito de homicidio calificado con ventaja, como lo determinó el juzgador en la causa penal 3778/2019.

Alina fue liberada este miércoles. Desde diciembre de 2019 estuvo en el Centro de Reinserción Social de Tijuana.

Los magistrados Sonia Mirella Beltrán, Gustavo Medina y Miriam Niebla Arámbula, además de resolver por unanimidad de votos que Narciso Tehuaxtle actuó en legítima defensa, ordenaron al Consejo de la Judicatura que inicie un proceso sancionador en contra del juez Daniel Aguilar y que no le asignen casos de violencia contra mujeres.

Hoy me la liberaron, gracias a Dios. Estoy feliz, todavía no me cabe la noticia, pero ya sé que vamos a seguir con nuestra vida, compartiendo, como siempre debió ser, con mi hija libre , declaró Socorro Tehuaxtle, madre de Alina.